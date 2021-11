El Turó de la Torre, situat al carrer Sallent del polígon els Dolors gaudeix d'una masia situada dalt d'un turó, tal com el seu nom indica, i són especialistes en carn a la brasa. L'establiment, regentat per Lluís Albà, protagonitza el setè capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, Albà ens ensenya el procés que fan per elaborar un 'chuletón', en concret un dels millors que tenen, el 'chuletón' de vaca vella Maduració 45 dies, selecció Pujol’s. I en aquest capítol podrem veure els passos que se segueixen per brasejar i marcar aquest magnífic tros de carn. No us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous.