El Raviolo, situat al carrer de Lepant,13 és un restaurant amb una llarga trajectòria a Manresa, on s’hi cuinen plats italians i mediterranis. Pau Cabañé, de l’equip del restaurant, protagonitza el novè i penúltim capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, Cabañé ens ensenya el procés que fan per a elaborar un dels plats que són a la carta des que van començar farà més de 30 anys; els espaguetis negres amb gamba vermella a la flama. I en aquest capítol podrem veure els passos que se segueixen per cuinar aquesta delícia que ha ‘enamorat’ a molts clients. No us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana que ve serà el final d’aquesta nova sèrie i ho farà a Santpedor, concretament a Cal Ramon, no us ho perdeu!