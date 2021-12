Cal Ramon, situat al Carrer Camí de Juncadella a Santpedor, és un restaurant especialitzat en cuina tradicional. El cap de cuina de l'establiment, Josep Rafart, protagonitza el desè i últim capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, Rafart ens cuina el plat estrella de la casa: el calamar farcit de llenega negra amb carn picada. Un àpat que triomfa per la seva senzillesa i lleugeresa, segons el cap de cuina. Així que no us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'han estrenat setmanalment, cada dijous. Amb aquest últim episodi, s’acaba la primera temporada d’aquesta nova sèrie de Regió7.