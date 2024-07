És el descarrilament més tràgic de la història d'Espanya i, finalment, aquest divendres, 11 anys després, s'ha dictat sentència. Per l'accident de l'Alvia d'Angrois s'ha condemnat el maquinista, però també el responsable de seguretat d'ADIF. La pena són dos anys i mig de presó i més de quatre anys d'inhabilitació en les seves respectives professions per la mort imprudent de 79 persones i la lesió de 143 més. A més, s'indemnitzaran les víctimes amb 25 milions d'euros. Es dóna així la raó als afectats, que han defensat durant anys que no es podia deixar la seguretat de tants viatgers a mercè d'un possible error humà.