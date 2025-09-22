Les xarxes socials s'omplen de les riuades de Montserrat
Després de les riuades d'ahir a Montserrat, les xarxes socials s'inunden de vídeos per les sorprenents abundants quantitats d'aigua i les seves conseqüències. Les fortes tempestes d'aquest diumenge encara causen estralls a la Catalunya central aquest dilluns, com la interrupció de la circulació durant unes hores de la línia de FGC de Manresa a Barcelona per una pedra a la via. Ahir, els xàfecs van deixar registres amb màxims propers als 125 litres a la zona de Montserrat i tallen diverses carreteres. Destaquen els 126,4 litres de Montserrat-Sant Dimes, 101,9 al Port del Comte i els 78,8 litres de Castellbell i el Vilar. A Montserrat la intensitat de precipitació va ser torrencial, amb 39,9 litres en menys de 30 minuts.