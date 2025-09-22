Recerca del pare del nen mort en ser arrosegat per una rierada a Mediona
Els Bombers intensifiquen aquest dilluns al matí la recerca d'una de les dues persones que van ser arrossegades per l'aigua amb el seu cotxe diumenge a la tarda per la crescuda de la riera de Mediona. Els treballs van permetre localitzar diumenge al vespre un dels desapareguts, un nen d'entre 11 i 12 anys, mentre que el seu pare segueix desaparegut. Els treballs no s'han aturat durant tota la nit, i aquest matí s'han incorporat un helicòpter i els busos per pentinar els 6 quilòmetres ja inspeccionats i uns 11 més fins arribar al riu Anoia. L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a arribar a una alçada de tres metres, amb una força que va arrossegar el cotxe des de Mediona a Sant Quintí.