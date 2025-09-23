L'alcalde de Mediona diu que al poble hi ha «frustració» per la mort del pare i un fill arrossegats per l'aigua
El minut de silenci celerat aquest dimarts al migdia davant l’Ajuntament de Mediona (Alt Penedès) en record del pare i el fill arrossegats per l'aigua diumenge ha reunit un centenar de veïns i representants polítics. L’alcalde de Mediona, Servand Casas, ha agraït insistentment la tasca dels serveis d’emergències per localitzar els cossos de l'home, resident al municipi, i del menor, que vivia amb la mare a Masquefa (Anoia) i ha aprofitat l'ocasió per afirmar que, entre el veïnat, hi ha una certa sensació de “frustració”: diverses persones van advertir l’home que no creués el torrent del Duc.