Desplegament al centre de Madrid per l'ensorrament d'un edifici
El forjat d’un edifici en obres de rehabilitació al carrer de les Hileres, al cèntric barri de l’Òpera de Madrid, s’ha esfondrat parcialment, sense que per ara es conegui si hi ha víctimes. Hi ha almenys cinc desapareguts i tres obrers ferits —dos de lleus amb contusions i un altre amb una cama trencada— que està sent traslladat en ambulància. A més, Emergències Madrid ha informat que “els treballadors troben a faltar alguns companys”.