Dispositiu contra els multireincidents dels Mossos aquest divendres a Manresa
Policies fent registres, altres obrint maleters o aturant els conductors de patinets que circulaven pel carrer. Són algunes de les escenes que s'han pogut veure aquesta tarda a la plaça de Neus Català (Crist Rei) en el marc d'un dispositiu contra els multireincidents dels Mossos conegut com el pla Kanpai. L'operatiu, que ha arrencat aquesta tarda i s'allargarà durant dotze hores, té com a objectiu detectar vehicles robats, drogues o armes que puguin portar els multireincidents. Durant l'hora que el dispositiu s'ha situat a la plaça Neus Català, s'han trobat quatre persones que duien armes blanques de diferent tipologia.