VÍDEO | Crema la cúpula del restaurant Mas Marroch dels germans Roca a Vilablareix
Els Bombers de la Generalitat treballen en l’extinció d’un incendi al restaurant Mas Marroch, propietat dels germans Roca, a Vilablareix. L’avís del foc s’ha rebut poc després de dos quarts de cinc de la matinada, quan s’ha detectat un incendi a la cúpula de fusta de l’establiment. En arribar al lloc, els efectius han començat a sofocar les flames de la cúpula i cap a les set del matí, el foc ja s’ha donat per estabilitzat. Més informació