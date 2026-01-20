Xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
Almenys 15 persones han resultat ferides en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès), segons el primer balanç que ha ofert el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El cos sanitari ha mobilitzat 11 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers hi han enviat una quinzena de dotacions. També hi ha un equip conjunt d'ambdós cossos d'emergències. El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat. Més informació