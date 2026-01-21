Els Mossos d’Esquadra recuperen la caixa negra del tren de l’accident mortal a Gelida
Els especialistes en accidents ferroviaris dels Mossos d’Esquadra han recuperat la caixa negra del tren que aquest dimarts a la nit va descarrilar a Gelida i l’estan analitzant. Segons explica el cos policial, el dispositiu d’investigació al lloc del sinistre mortal ha permès recollir la informació per poder establir la cronologia i les causes de l’accident. Els Mossos d’Esquadra es mantenen la zona, mentre que els Bombers han donat per acabades les tasques d’actuació i han retirat el dispositiu. Els Bombers han avaluat els elements estructurals i el mur de contenció, junt amb els gestors de les infraestructures. En l'accident, va morir un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina amb el conductor i hi ha una quarantena de ferits. Més informació