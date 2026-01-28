El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, explica que es talla l'AP-7 a Gelida en sentit sud.
L'autopista AP-7 s'ha tornat a tallar aquest dimecres a Gelida en un tram de tres quilòmetres i mig en sentit sud perquè els treballs sobre el talús esfondrat afecten els tres carrils. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que ha assegurat que el tall l'ha demanat el Ministeri de Transports, després de comprovar que l'excavació que s'està fent fins a arribar a terreny estable afecta també part del carril de la dreta. Lamiel ha marcat un "horitzó de quinze dies" per completar l'obra, subjecte a les condicions meteorològiques. El tall afecta el tram Martorell-Castellbisbal i l'SCT desvia el trànsit per la carretera A-2.