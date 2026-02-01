La Guàrdia Civil demana ajuda per identificar l'autor de l'homicidi d'una dona el 2005 a Olesa
La Guàrdia Civil ha demanat col·laboració ciutadana per identificar el possible autor de la mort violenta d'una dona de 38 anys l'any 2005. Les restes de la víctima, que avui en dia tindria 58 anys, van aparèixer el 6 d'agost de 2005 a Sant Pere Sacama, a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). L'institut armat ha difós una fotografia de la dona en vida i imatges enregistrades per una càmera de videovigilància d'un caixer automàtic de Terrassa en què apareix un home fent servir la targeta bancària de la finada. Alhora, també ha fet pública una fotografia que mostra un fragment de samarreta intervingut durant la investigació i que no pertany a la víctima i que se sospita que podria tenir relació amb el presumpte autor o amb el seu entorn. Més informació