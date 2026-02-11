Les sorprenents imatges en vista de dron de la casa crema al carrer Santa Llúcia
Efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades i de l'equip de Drons de la unitat de Mitjans Aeris de Bombers de la Generalitat han desplegat aquest matí un dels seus drons per a ajudar a analitzar l'estat de la casa que es va cremar el diumenge al número 27 del carrer de Santa Llúcia de Manresa. A les imatges a les quals ha pogut tenir accés Regió7 es veu molt poc com va quedar l'interior, per considerar que forma part de la investigació dels fets, però ja s'aprecia com la separació vertical entre els pisos ha pràcticament desaparegut. Més informació