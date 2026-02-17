El camió accidentat a la C-17, a Tagamanent
L'accident d'un camió a la C-17 a l'altura d'Aiguafreda talla un carril en sentit Barcelona i un altre en sentit Vic. Això genera dos quilòmetres de retencions en sentit sud i tres en sentit nord. Es tracta d'un camió de matrícula portuguesa i sense assegurança, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos investiguen les causes de l'accident. Trànsit treballa en la retirada del vehicle i ja ha alertat que, per la situació en què ha quedat el camió, es preveuen talls de la via en algun moment. Les tasques inclouen també el buidatge de les 24 tones de càrrega. La carretera disposarà d'un carril per sentit durant el matí per les operacions de rescat. Més informació