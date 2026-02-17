Els serveis d'emergències treballant al bloc on s'ha produït l'incendi mortal a Manlleu
Cinc persones han mort i cinc més han resultat ferides lleus en un incendi que ha tingut lloc aquest dilluns a la nit en un bloc de pisos del carrer Montseny de Manlleu (Osona). Segons han explicat els Bombers, el foc s'ha originat en un traster al terrat d'un bloc de cinc alçades i, per motius que es desconeixen, les persones que eren dins no n'han pogut sortir. Els Bombers han apagat l'incendi en poc menys de mitja hora i han trobat les cinc persones mortes -cinc joves segons ha indicat l'Ajuntament de Manlleu- a l'interior. Pel que fa als cinc ferits lleus, quatre han rebut l'alta després de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que el cinquè no ha volgut ser traslladat a cap centre sanitari.