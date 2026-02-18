El cap de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, Fran Castañ, explica com actuava l'estafadora immobiliària.
La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a Sabadell ha pogut parar els peus a Vanesa B.S., una dona de 39 anys que havia fet de l'estafa immobiliària la seva manera de viure des de 2013. Segons ha detallat la policia a l'ACN, es feia passar per agent immobiliari i oferia pisos a través de portals web. Un cop havia cobrat arres de compravendes o fiances de lloguers, desapareixia. Els Mossos xifren l'estafa en 360.000 euros d'una trentena de casos. Les denúncies, però, no deixen d'arribar a comissaria. Els últims dies, des del seu ingrés a la presó, han aparegut set víctimes més. La dona acumula nombrosos antecedents, però no ha estat fins ara, que s'ha presentat l'historial de multireincidència al jutge, quan se l'ha pogut tancar. Més informació