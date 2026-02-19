L'N-260 suma entre Puigcerdà i Isòvol deu accidents amb quatre morts i onze ferits greus
Les comarques gironines concentren quatre dels 10 trams més perillosos de la xarxa de carreteres de l’Estat a Catalunya. I d'aquests, dos són a la Cerdanya, ambdós de l'N-260: un té 7,71 quilòmetres i va de Puigcerdà a Ger, on s’hi han registrat vuit accidents amb tres morts i vuit ferits greus; el segon va d’Isòvol a Ger i, en 8,82 quilòmetres, concentra dos accidents amb un mort i tres ferits greus. Tots dos presenten un índex de risc alt. Més informació