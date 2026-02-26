Així ho expliquen els mossos sobre els robatoris de gent gran o malalta a l'aparcament del CAP de Piera
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir el passat divendres, 13 de febrer, quatre homes d’entre 27 i 47 anys, com a presumptes autors de nou delictes de furt, un delicte de robatori amb violència, set delictes d’estafa i pertinença a grup criminal. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada el mes de maig del 2025 després de produir-se una sèrie de furts a l’aparcament del Centre d’Atenció Primària de Piera. Més informació