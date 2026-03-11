Operació contra un grup vinculat a la Camorra italiana
Els Mossos han detingut deu persones i han desarticulat una organització criminal internacional vinculada a la Camorra i dedicada al tràfic de drogues a gran escala. El grup estava arrelat a Barcelona i enviava grans quantitats de substàncies a Itàlia amagades a l'interior de camions de fruita o pollastre, entre d'altres mercaderies. La banda hauria fet 15 enviaments des de febrer de 2025, tant per carretera com en ferris que sortien del Port de Barcelona. Dos d'aquests van ser interceptats. El 3 de març es van fer nou entrades i escorcolls a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van detenir deu persones d'entre 25 i 46 anys i van intervenir més de 300 quilos de cocaïna, 500 d'haixix i 10 de marihuana, així com 140.000 euros. Més informació