Així ha estat el rescat de quatre menors atrapats a l'antic Hospital d'Esparreguera
Quatre joves menors d'edat han quedat atrapats a l'interior de l'antic Hospital d'Esparreguera, al Baix Llobregat, quan s'ha produït un col·lapse parcial de l'estructura. L'avís s'ha rebut a les 18.06 hores. Els Bombers han pogut treure primer dos dels adolescents que han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Un en estat greu i l'altre menys greu, els dos per fractures. I gairebé a les 21.00 hores, els equips de rescat han pogut treure els altres dos joves que estaven a la planta superior. Segons el SEM, estan lleus i els han traslladat a l'Hospital de Martorell. El vell hospital d'Esparreguera és un edifici abandonat construït al segle XVIII situat als afores del municipi. Més informació