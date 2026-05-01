Expulsen 21 delinqüents multireincidents
La comissaria de la Policia Nacional de Manresa ha participat activament en el darrer dels viatges d'expulsió d'Espanya de delinqüents multireincidents. Els agents de la capital del Bages han identificat i detingut alguns dels expulsats, i que operaven a les comarques centrals de Catalunya. Aquests es troben entre els 21 estrangers en situació irregular que operaven a Barcelona i la seva àrea metropolitana i que acumulen més de 170 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, sobretot robatoris amb força, amb violència o furts, però també per delictes contra la salut pública, detencions il·legals o temptatives d'homicidi. A més, set d'ells tenen antecedents per maltractaments en l'àmbit familiar i un altre per agressió sexual. Algunes d'aquestes detencions s'han fet en el marc del pla Kanpai dels Mossos d'Esquadra contra la multireincidència.