Així ha estat la detenció de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango
Els Mossos d’Esquadra han traslladat Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, des de la comissaria de Martorell fins als jutjats del municipi. El vehicle policial ha sortit de les dependències dels Mossos cap a les 12.40 hores i ha arribat minuts després al jutjat, on se l'ha pogut veure entrar emmanillat. Isak Andic va morir el desembre del 2024 durant una excursió per un camí de Montserrat. El seu fill ha estat detingut aquest matí entre les 8.30 i les 9.30 al seu domicili de Barcelona. Ha declarat en seu policial a partir de les 11 i ara passarà a disposició de la jutgessa que porta el cas, sota secret d’actuacions. El seu advocat, Cristóbal Martell, ja havia arribat prèviament als jutjats, i agents dels Mossos han entrat també amb caixes.