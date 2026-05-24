Dos detinguts per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats, a Martorell (Baix Llobregat) i Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer 'Bizums' i transferències bancàries a través de 'mules' per emmascarar la seva identitat real.