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L'incendi a la fàbrica de Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda i les tasques d'extinció dels Bombers
ACN
Santa Perpètua de Mogoda
Els Bombers treballen en un incendi que s'ha declarat a la planta de Montesa Honda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Les flames han començat pels volts de les 15.30 hores a la zona de la coberta de la planta, i ha provocat l'evacuació de tot el personal i no s'ha registrat cap persona ferida. Fins al lloc s'hi han desplaçat 17 dotacions del cos de Bombers, que treballen des de l'exterior de la nau perquè les flames afecten completament l'interior i la coberta. La columna de fum és espessa i és visible des de diferents punts del Vallès.