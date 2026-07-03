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Columna de fum de l'incendi de la Bisbal d'Empordà

Columna de fum de l'incendi de la Bisbal d'Empordà

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Columna de fum de l'incendi de la Bisbal d'Empordà

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Un incendi de vegetació a la Bisbal d’Empordà, a peu de les Gavarres i a tocar de la carretera GI-660, ha obligat a mobilitzar aquest divendres al matí un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat. Les flames haurien començat per l’ús d’una radial, segons les primeres investigacions dels Agents Rurals. El cos situa provisionalment la superfície afectada en unes 20 hectàrees de conreu.

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