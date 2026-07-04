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Set detinguts per robatoris violents i amb força en empreses i habitatge de Catalunya i Castelló de la Plana
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en dos robatoris violents amb armes de foc i cinc assalts a habitatges de Catalunya. En un dels fets, comès en un domicili d'Osor (Selva), van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet set detencions entre Barcelona i Girona, s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels Trinitaris. Investigats per organització criminal, robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.