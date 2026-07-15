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Així segueix el foc de Sant Quirze Safaja
L'incendi que crema aquesta tarda a Sant Quirze Safaja ha obligat a desallotjar un Centre Residencial d'Acció Educativa, el Mare de Déu del Roser, Puig d'Olena. Els Mossos d'Esquadra han traslladat els nens que s'hi acullen cap a una zona segura, perquè l'incendi es dirigia cap aquella zona. També han evacuat preventivament la casa de colònies Can Miqueló i el càmping l'Illa. Els ocupants del càmping s'han portat al pavelló de St Quirze i els de la casa colonies a Aiguafreda. A més, s'ha demanat el confinament de l'Hostal Rural Mas Blanc i el Pla de Casanova.