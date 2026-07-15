Incendi a la zona forestal de Sant Quirze Safaja
L'incendi que crema aquesta tarda a Sant Quirze Safaja ha obligat a desallotjar un Centre Residencial d'Acció Educativa, el Mare de Déu del Roser, Puig d'Olena. Els Mossos d'Esquadra han traslladat els nens que s'hi acullen cap a una zona segura, perquè l'incendi es dirigia cap aquella zona. També s'ha demanat el confinament del Càmping l'Illa, l'Hostal Rural Mas Blanc i el Pla de Casanova.
Els Bombers de la Generalitat treballen en aquest incendi forestal a Sant Quirze Safaja, que dues hores després de començar ja ha cremat 70 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. S’ha declarat poc després de les tres, crema amb intensitat i està llançant focus secundaris. Les flames han travessat la C-1413b, la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, que es troba tallada al trànsit.