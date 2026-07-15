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L'edifici esfondrat de tres plantes a València
Un edifici de tres plantes s'ha esfondrat aquest dimarts a la nit a Benetússer (València). Segons ha pogut saber Levante-EMV, els veïns van ser desallotjats a temps, de manera que no s'han de lamentar víctimes.
Segons expliquen els testimonis, l'edifici ha començat a cedir des del primer pis i, en qüestió de segons, s'ha desplomat sobre si mateix. Es tracta d'una finca de tres plantes situada a la plaça del 25 d'Abril, cantonada amb el carrer del Pintor Sorolla, molt a prop de la sortida del túnel d'Alfafar.