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Cau una xarxa que distribuïa armes sota demanda dirigida des de la presó
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut nou persones en desarticular una organització criminal que comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la cel·la del centre penitenciari de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En deu escorcolls practicats en diversos municipis de Catalunya, els agents han localitzat dos arsenals i han intervingut més de 40 armes, entre les quals 38 pistoles d’imitació de la marca Glock, dos revòlvers, quatre escopetes i un llançacoets, així com un miler de projectils.