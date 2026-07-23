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Incendi posterior a una deflagració de gas en unes obres al metro de la plaça de Sants de Barcelona
Vuit persones han resultat ferides per una deflagració de gas que hi ha hagut als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona, segons el balanç definitiu ofert pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El succés ha tingut lloc en el marc d'unes obres d'accessibilitat a l'estació, i sembla que l'origen de la fuita que ha provocat la deflagració es trobaria en una canonada. Més informació