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Incendi posterior a una deflagració de gas en unes obres al metro de la plaça de Sants de Barcelona

Incendi posterior a una deflagració de gas en unes obres al metro de la plaça de Sants de Barcelona

Imatges cedides per una veïna

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Incendi posterior a una deflagració de gas en unes obres al metro de la plaça de Sants de Barcelona

Imatges cedides per una veïna

Barcelona
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Vuit persones han resultat ferides per una deflagració de gas que hi ha hagut als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona, segons el balanç definitiu ofert pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El succés ha tingut lloc en el marc d'unes obres d'accessibilitat a l'estació, i sembla que l'origen de la fuita que ha provocat la deflagració es trobaria en una canonada. Més informació

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