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Accident en una atracció de fira a la festa major de Tona
Nou persones, vuit de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona (Osona), segons han informat fonts municipals i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les dotze de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc s'hi van desplaçar sis ambulàncies del SEM, tres dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos.