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Els Mossos carreguen contra independentistes d'esquerra que s'oposen a la presència d'Aliança al Fossar de les Moreres

Els Mossos carreguen contra independentistes d'esquerra que s'oposen a la presència d'Aliança al Fossar de les Moreres

Albert Hernàndez

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Els Mossos carreguen contra independentistes d'esquerra que s'oposen a la presència d'Aliança al Fossar de les Moreres

Albert Hernàndez

Barcelona
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Imatges de recurs de la concentració d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres, amb l'arribada de la seva líder, Sílvia Orriols i de la contramanifestació de l'esquerra independentista, amb els Mossos d'Esquadra separant-los. Data de publicació: dijous 10 de setembre del 2026, 18:38 Localització: Barcelona Autor: Albert Hernàndez Més informació

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