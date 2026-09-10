Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Mossos carreguen contra independentistes d'esquerra que s'oposen a la presència d'Aliança al Fossar de les Moreres
Imatges de recurs de la concentració d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres, amb l'arribada de la seva líder, Sílvia Orriols i de la contramanifestació de l'esquerra independentista, amb els Mossos d'Esquadra separant-los. Data de publicació: dijous 10 de setembre del 2026, 18:38 Localització: Barcelona Autor: Albert Hernàndez Més informació