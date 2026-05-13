Jorba crea una borsa de cuidadores per reforçar l’atenció a la gent gran del municipi
La iniciativa municipal vol donar resposta a l’augment de necessitats assistencials i generar noves oportunitats laborals en l’àmbit de les cures
Ruben Costa
L'Ajuntament de Jorba, a través del Pla de Salut municipal, ha iniciat la creació d'una borsa de persones que estiguin interessades en treballar com a cuidadores de gent gran al municipi. L'objectiu principal és donar resposta a l'augment de necessitats d'atenció i acompanyament de la població envellida, amb això, també es generen oportunitats laborals per a persones que vulguin començar en aquest àmbit.
La borsa està oberta tant a professionals amb experiència com a qui vulgui iniciar-se en el sector de les cures sense experiència prèvia. El Pla de Salut oferirà suport i orientació a les persones que no disposin de formació específica per facilitar-ne la incorporació. Les persones inscrites passaran a formar part d’un registre de contactes gestionat per l’Ajuntament, que podrà ser utilitzat pels serveis socials municipals per cobrir possibles necessitats de cura i atenció domiciliària al municipi.
L’Ajuntament es limita exclusivament a facilitar aquest llistat de contactes i, en cap cas, assumeix cap responsabilitat sobre els serveis que aquestes persones puguin prestar. Les persones interessades poden adreçar-se a l’Ajuntament de Jorba, a la farmàcia o al consultori de Jorba per formalitzar la seva inscripció o rebre més informació.
