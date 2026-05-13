Jorba crea una borsa de cuidadores per reforçar l’atenció a la gent gran del municipi

La iniciativa municipal vol donar resposta a l’augment de necessitats assistencials i generar noves oportunitats laborals en l’àmbit de les cures

Imatge d’una cuidadora acompanyant una persona gran / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L'Ajuntament de Jorba, a través del Pla de Salut municipal, ha iniciat la creació d'una borsa de persones que estiguin interessades en treballar com a cuidadores de gent gran al municipi. L'objectiu principal és donar resposta a l'augment de necessitats d'atenció i acompanyament de la població envellida, amb això, també es generen oportunitats laborals per a persones que vulguin començar en aquest àmbit.

La borsa està oberta tant a professionals amb experiència com a qui vulgui iniciar-se en el sector de les cures sense experiència prèvia. El Pla de Salut oferirà suport i orientació a les persones que no disposin de formació específica per facilitar-ne la incorporació. Les persones inscrites passaran a formar part d’un registre de contactes gestionat per l’Ajuntament, que podrà ser utilitzat pels serveis socials municipals per cobrir possibles necessitats de cura i atenció domiciliària al municipi.

L’Ajuntament es limita exclusivament a facilitar aquest llistat de contactes i, en cap cas, assumeix cap responsabilitat sobre els serveis que aquestes persones puguin prestar. Les persones interessades poden adreçar-se a l’Ajuntament de Jorba, a la farmàcia o al consultori de Jorba per formalitzar la seva inscripció o rebre més informació.

La presidenta del Consell del Solsonès se sent compromesa amb els ramaders davant els atacs del llop

El Clàssic Motor Club del Bages acull aquest divendres la presentació del quart volum dels quaderns FEVA dedicat a la Copa Catalunya

Una tona de residus retirats en la jornada de neteja d’abocaments il·legals a Vilanova del Camí

Més de mig milió d'euros per executar treballs d'urbanisme i al medi a Castellar de n'Hug

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès aconsegueix quatre podis i el títol Cadet al Torneig Vila de Salou

Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós: "ERC fa un discurs decebedor, agre i retrògrad del nou POUM"

L'arribada d'una massa d'aire polar provocarà una baixada de les temperatures d'entre 5 i 10ºC

Igualada celebrarà una nova edició de la Fira de les Sevillanes del 15 al 24 de maig

