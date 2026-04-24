Israel
Netanyahu es va sotmetre a radioteràpia per un càncer de pròstata i va ocultar el tractament
El primer ministre israelià va demanar un retard de dos mesos en la publicació del seu informe mèdic "perquè no es publiqués en plena guerra i així evitar que el règim terrorista de l’Iran continués difonent propaganda falsa contra Israel"
EFE
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va ser diagnosticat amb un càncer benigne de pròstata fa més d’un any, una cosa que ja era pública, però no que es va sotmetre durant mesos a un tractament de radioteràpia que va acabar sent "completament exitós", segons va comunicar aquest divendres l’oficina del mandatari.
Netanyahu, d’acord amb el seu gabinet, va demanar un retard de dos mesos en la publicació del seu informe mèdic "perquè no es publiqués en plena guerra i així evitar que el règim terrorista de l’Iran continués difonent propaganda falsa contra Israel".
"Va ser una troballa accidental d’un càncer de pròstata en etapa primerenca", rememora el document difós avui, on s’explica que el 29 de desembre del 2024 Netanyahu va ser sotmès a un tractament per una hiperplàsia benigna de la pròstata.
Després d’això, en una ressonància magnètica de seguiment rutinari es va revelar "un petit focus, de menys d’1 centímetre, amb característiques sospitoses a la pròstata".
Un examen més exhaustiu va revelar aleshores que es tractava, en efecte, d’un càncer benigne de pròstata "sense metàstasi".
"Aquest tipus de lesions permeten continuar amb un seguiment estricte o amb radioteràpia breu i focalitzada", al·lega l’informe per afegir que Netanyahu va optar per la segona opció i que el tractament va ser "un èxit rotund, amb la desaparició total de la lesió".
En qualsevol cas, segons va informar avui el mitjà israelià Ynet, Netanyahu va sol·licitar recentment amb èxit l’ajornament de les audiències previstes per al seu judici per corrupció d’aquesta setmana perquè avui se sotmetrà a una cirurgia per extirpar-li la pròstata a l’Hospital Hadassah d’Ein Karem (sud-oest de Jerusalem), cosa que l’obligarà a romandre ingressat durant diversos dies.
