Primera edició del Premi Talent Jove de Periodisme Europeu a BCN

L’APEC, la Fundació Catalunya Europa i EL PERIÓDICO atorguen el guardó a Marc Solanes i Neus Aldeguer pels seus treballs d’investigació

Neus Aldeguer i Marc Solanes, amb els seus respectius guardons, ahir. | FERRAN NADEU

María Mondéjar

Barcelona

En el marc del Dia d’Europa, que es commemora cada 9 de maig en record de la Declaració Schuman del 1950, considerada el primer pas cap a la integració dels Estats europeus, ahir es va celebrar l’entrega de la primera edició del Premi Talent Jove de Periodisme Europeu. En l’acte, organitzat per l’APEC, la Fundació Catalunya Europa i EL PERIÓDICO, van confluir les mirades dels joves premiats amb l’experiència de corresponsals comunitaris amb llarga trajectòria.

L’obertura institucional va anar a càrrec de representants de les entitats organitzadores, que van reafirmar el compromís del talent jove. "Acostumem a ser negatius i assenyalem els joves com aquells que no s’informen, però també hem de reconèixer les seves ganes de descobrir, interpretar el món i explicar-lo", va dir Dolors Camats, directora de la Fundació Catalunya Europa.

"La UE continua sent molt desconeguda per a joves i adults. Continua sent un projecte molt llunyà, i per això creem iniciatives com aquestes. Les nostres democràcies necessiten visions crítiques i diferents", va afegir Camats.

Els dos joves premiats, Marc Solanes i Neus Aldeguer, van pujar a l’estrada per recollir el guardó i presentar els seus treballs. Solanes va presentar el seu reportatge ¿Què passa amb els residus a Catalunya?, una anàlisi en profunditat de la gestió dels residus a Catalunya dins del context de les polítiques europees de reciclatge i economia circular. "Això ha sigut una gran oportunitat. Amb aquest reportatge vaig poder estar un mes i mig obtenint informació i veus", va explicar. Premiat amb 1.000 euros, Solanes va agrair que se cedeixi espai als joves i va apreciar la gent que confia en periodistes perquè s’investigui.

Fomentar la capacitat analítica

Per la seva banda, Aldeguer, premiada en la categoria d’obra no publicada, va exposar el seu treball sobre la construcció i percepció de la identitat europea entre els joves en un context de transformacions polítiques, socials i culturals. "He volgut explicar Europa des de les persones i com l’Erasmus+ pot ser un mecanisme per a la pau", va assegurar Aldeguer. En aquest cas, el premi compta amb 2.000 euros destinats al desenvolupament del projecte amb l’acompanyament d’EL PERIÓDICO.

Amb aquesta primera edició, el Premi Talent Jove de Periodisme Europeu busca fomentar l’interès pel periodisme europeu entre les noves generacions i posar en valor la capacitat analítica i narrativa del talent jove en un context europeu complex.

