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Després de l’ultimàtum del PNB

Sánchez confirma el seu full de ruta sense ‘superdiumenge’ electoral: «Pressupostos el 2026 i eleccions el 2027»

El cap de l’Executiu ja no assegura eleccions el juliol del 2027 i deixa anar un avenç tècnic si el Congrés tomba els comptes públics

El president del Govern, Pedro Sánchez, participa en la reunió del Consell Europeu, a 18 de juny del 2026, a Brussel·les (Bèlgica).

El president del Govern, Pedro Sánchez, participa en la reunió del Consell Europeu, a 18 de juny del 2026, a Brussel·les (Bèlgica). / Pool Moncloa/Fernando Calvo

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Iván Gil

Madrid

«Presentarem els Pressupostos el 2026 i hi haurà eleccions el 2027» ha confirmat Pedro Sánchez per afegir que «no hi haurà eleccions conjuntament amb les municipals i amb les autonòmiques». Després d’obrir-se a un avenç tècnic aquest dijous si decauen els comptes públics, com se li ha demanat des del PNB, el cap de l’Executiu ha evitat parlar d’eleccions el juliol del 2027. El que sí que ha confirmat és que seran aquell any, no abans, i que tampoc hi haurà un «superdiumenge electoral» fent-les coincidir amb les municipals i autonòmiques del maig del 2027.

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