El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
La proposta preveu una inversió de fins a 500 milions d’euros per ampliar la capacitat i millorar la funcionalitat d’un dels principals eixos viaris de Catalunya
Regió7
El Govern de la Generalitat està treballant en la transformació del tram de la C-16 entre Berga i Bagà amb l’objectiu d’afavorir les condicions de seguretat, fluïdesa i comoditat en la conducció en un dels principals eixos viaris de Catalunya. Així, està estudiant una iniciativa privada presentada per a transformar i millorar la funcionalitat de la C-16 entre Berga i Bagà. La proposta preveu el desdoblament de la carretera entre Berga i Cercs i la implantació d’un tercer carril reversible fins a Bagà.
D’aquesta manera, el Govern vol invertir en qualitat de vida, competitivitat econòmica i seguretat viària a la C-16 entre Berga i Bagà, així com resoldre un deute històric en aquest àmbit. La iniciativa s’emmarca en la voluntat de la Generalitat de millorar les infraestructures de mobilitat i afavorir la connectivitat entre la Catalunya Central i el Pirineu.
Un projecte per transformar la mobilitat
La C-16 (Eix del Llobregat) entre Berga i Bagà és un eix vertebrador del Berguedà i la via principal de connexió de l’àrea de Barcelona i la Catalunya Central amb el túnel del Cadí, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Aquest tram, de prop de 21 quilòmetres, registra uns volums de trànsit, en especial en època hivernal, que poden fer triplicar el temps de trajecte i dificulten la mobilitat.
Les principals puntes de trànsit es concentren els divendres i diumenges a la tarda, amb fluxos molt diferenciats segons el dia: els divendres, majoritàriament en sentit nord cap al Pirineu, i els diumenges, en sentit sud de retorn cap a l’àrea metropolitana.
Actuacions previstes
El projecte inclou dues grans actuacions: desdoblar la via entre Berga i Cercs i incorporar un tercer carril reversible fins a Bagà, adaptant el sentit de circulació, segons la intensitat del trànsit.
La proposta presentada va més enllà de l’ampliació de carrils. El projecte també incorpora la construcció de cinc nous túnels i prop d’una trentena d’estructures, així com la transformació de diverses interseccions per eliminar els girs a l’esquerra i substituir-los per enllaços a diferent nivell, de cara a millorar la seguretat i eliminar punts de conflicte.
L’actuació també inclou mesures ambientals i de descarbonització en un entorn especialment sensible, des del punt de vista natural i paisatgístic.
Una inversió de 500 milions
S’estima que tot plegat suposarà una inversió d’entre 470 i 500 milions d’euros. Segons la Generalitat, aquest mes de juny es presentarà l’avantprojecte constructiu i d’explotació, la licitació de l’obra tindrà lloc durant la tardor i l’adjudicació i inici dels treballs és previst que comencin a la tardor de 2027.
La proposta inclou no només l’execució de les obres, sinó també el manteniment de la infraestructura durant els trenta anys de concessió.
Un model de concessió sense peatge directe
El model plantejat correspon a una concessió sense peatge directe per a l’usuari. El sistema es basa en pagaments per disponibilitat per part de l’Administració, en funció de diversos indicadors. Aquest model és àmpliament utilitzat a Europa i permet impulsar actuacions d’infraestructura amb participació publicoprivada.
