Auge a l’estiu
‘Murdoku’, la barreja del sudoku i cluedo que arrasa amb més de 140.000 exemplars venuts
El títol combina la lògica del sudoku amb la resolució de crims, i ha superat els 140.000 exemplars venuts a Espanya
Judit Bertran
El llibre més venut de no-ficció no és un assaig ni una biografia, és un passatemps. I, malgrat que les paraules creuades i les sopes de lletres continuen sent clàssics molt populars, ‘Mundoku’ (Temas de Hoy) ha aconseguit imposar-se a ellsunint l’enginy del sudoku amb el misteri de resoldre crims a l’estil ‘Cluedo’. Una barreja que ha conquerit Espanya amb més de 140.000 exemplars venuts en menys de sis mesos i una segona entrega en marxa que sortirà l’1 de juliol.
Perquè ara es porta molt allò de deduir qui va cometre un crim, en quin lloc i amb quina arma. I aquest component criminòleg es combina amb la tècnica del descart (com en els sudoku) ratllant files i columnes mentre se segueixen les pistes. «Busquem que el lector entri en petits misteris immersius. No es tracta només de resoldre la quadrícula sinó de participar en una història i col·locar els sospitosos al lloc correcte i descobrir qui és l’assassí, combinant entreteniment, concentració, lògica i joc», expliquen des del segell editorial.
Escapar-se de la hiperconnexió
Els ‘Murdokus’ «han passat d’ocupar un espai més associat a l'entreteniment vacacional o puntual a convertir-se en una proposta molt alineada amb el moment actual. Avui es valoren especialment perquè ajuden a prendre distància de les pantalles, recuperar la concentració i disfrutar d’una experiència més pausada i tangible», explica el segell.
De fet, precisament darrere del seu èxit hi ha una raó d’escapar-se de la hiperconnexió sense renunciar a l’entreteniment en un moment en què la lectura conviu amb moltes altres formes d’oci i l’actual economia de l’atenció. «Submergeix els lectors en petits misteris d’assassinat immersius, combinant l’elegant simplicitat de jocs com el sudoku amb la narrativa dels clàssics problemes de lògica», assegura Sergi Álvarez Artigot, director editorial de Temas de Hoy.
Per això el públic d’aquest passatemps és molt ampli, ja que des de joves, adults fins a lectors d’edats més avançades busquen aquesta experiència lúdica i analògica per passar una estona sol, amb amics o parella. A més, ja són diversos ‘influencers’ que han recomanat el llibre i l’han convertit encara més en un fenomen viral de les últimes setmanes, i han contribuït a més al creixement de les vendes als Estats Units i al Regne Unit, mercats en els quals el títol també ha entrat en les llistes de més venuts.
‘Murdoku. Viaje al pasado'
Manuel Garand
Temas de hoy
224 pàgines
17,90 euros
Publicació l’1 de juliol del 2026
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