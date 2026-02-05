Neix a Sant Fruitós el nou Shooter Club Pickleball & Life
L’espai, amb entrenaments personalitzats, obrirà portes el 16 de febrer al polígon del Grau
Regió7
El pickleball, l’esport que combina elements del tennis, el pàdel i el bàdminton, és una de les disciplines amb més creixement a escala internacional. Ara, fa un pas endavant al Bages amb l’arribada de Shooter Club Pickleball & Life, el primer club indoor de pickleball de la comarca, que obrirà portes el 16 de febrer a Sant Fruitós de Bages. Ubicat al polígon del Grau, el nou centre és molt més que un espai esportiu: és una nova manera de viure l’esport, la salut i la comunitat sota un mateix sostre.
Amb 3.000 m² d’instal·lacions i 9 pistes indoor professionals, Shooter Club està pensat per acollir jugadors i jugadores de totes les edats i nivells, des de persones que s’inicien en aquest esport emergent fins a competidors habituals. El pickleball, conegut pel seu caràcter accessible, inclusiu i de baix impacte, guanya així un espai de referència amb un centre dissenyat segons les normatives internacionals per a la pràctica i l’organització de competicions oficials.
Shooter Club és l’únic club de pickleball a Catalunya que compta amb 9 pistes indoor en un mateix espai, i és també un dels pocs centres dissenyats específicament per a la pràctica d’aquest esport. El club oferirà classes, torneigs i activitats de pickleball per a diferents edats i nivells.
Un projecte que va més enllà del joc
Però Shooter Club Pickleball & Life va més enllà del joc. El projecte integra MOVE, un espai dedicat a l’exercici físic i la salut, obert als abonats del club, on s’ofereixen serveis d’entrenament personalitzat i sessions en grups reduïts, adaptades a diferents objectius i nivells. Una aposta clara per l’acompanyament professional i el benestar integral.
L’experiència es completa amb Picklebrunch, l’espai gastronòmic del club impulsat pel reconegut restaurant Cau de l’Ateneu, que proposa una oferta de brunch saludable i cafè de qualitat, ideal tant per recuperar forces després d’un partit com per convertir el club en un punt de trobada social.
Shooter Club Pickleball & Life és també el centre de marca de Shooter, firma catalana de pales de pàdel i pickleball que dissenya i fabrica a Solsona. Aquesta connexió entre producció local i experiència esportiva real reforça el compromís del projecte amb el territori i amb una manera de fer esport arrelada i de qualitat.
Amb aquesta obertura, el Bages suma un nou espai esportiu indoor que aposta per la innovació, la salut i la comunitat, posicionant el pickleball com una disciplina amb present i molt futur a casa nostra. El pickleball a Shooter Club és esport, energia i estil de vida. Més informació a www.shooterclub.cat i a l’Instagram @shooterpickleballclub.
