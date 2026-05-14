‘Sorpasso’ espanyol a les marques
Zara guanya la carrera a Nike i es converteix en la marca de moda més valuosa del món
L’ensenya fundada per Amancio Ortega consolida la seva tirada internacional en una llista dominada per la intel·ligència artificial, amb Google de nou al cim i ChatGPT com un dels grans ascensos de l’any
Laura Estirado
L’ensenya fundada per Amancio Ortega aconsegueix un valor de marca superior als 44.000 milions de dòlars, uns37.500 milions d’euros, i se situa en el lloc 66è de la classificació global, en la llista anual que elaboraKantar. El salt confirma el pes internacional de Zara, que ha aconseguit convertir el seu model de rapidesa, disseny accessible i presència global en una de les fórmules més reconeixibles del consum contemporani.
La dada té una lectura especialment simbòlica: Nike havia liderat tradicionalment el terreny de la moda i l’esport en aquest tipus de classificacions. El 2026, no obstant, la medalla d’or de l’armari global la vesteix Zara.
Millor experiència de compra
La nova edició d’aquesta anàlisi ‘top-100’ mundial per marques de Kantar atribueix part d’aquest avanç a la capacitat de la marca per guanyar rellevància mitjançant experiències de compra personalitzades impulsades per intel·ligència artificial. La consultora destaca que les marques que més creixen són aquelles capaces d’interpretar millor els senyals del consumidor i transformar-los amb rapidesa en decisions reals de negoci.
En el cas de Zara, aquesta lectura connecta amb un dels trets històrics de la companyia: detectar tendències, portar-les a botiga en poc temps i adaptar-se al comportament dels seus clients. La diferència és que ara aquest múscul comercial es juga també en l’entorn digital, en l’aplicació, a la botiga connectada i en la personalització de l’experiència de compra.
Líder també a Espanya
La fita arriba, a més, en un moment rellevant per a la marca. Zara continua sent la marca espanyola més valuosa en el rànquing nacional de Kantar BrandZ, posició que manté des de la primera edició de l’informe espanyol, el 2017. En aquesta classificació, el seu valor arriba als 38.029 milions de dòlars, després de créixer un 12% l’últim any.
El conjunt de les 30 marques espanyoles més valuoses també viu un bon moment. Segons Kantar, han crescut un 27% l’últim any i arriben a un valor conjunt de 147.000 milions de dòlars, amb Zara, BBVA i Santander al capdavant. Kantar situa així les marques espanyoles entre les de més creixement a Europa.
Google recupera el tron
La classificació global del 2026 no només deixa titulars en la moda. El gran moviment de l’any està en la tecnologia: Google torna al número u mundial per primera vegada des del 2018. La companyia creix un 57% i aconsegueix un valor de marca d’1,48 bilions de dòlars, i posa fi a quatre anys consecutius de lideratge d’Apple.
Segons Kantar, l’ascens de Google es recolza en la integració de Gemini en els seus productes, les noves funcions d’agent al cercador i la inversió continuada en centres de dades. El nou escenari confirma que la IA s’ha convertit en el principal motor de valor per a les grans marques globals.
Google encapçala una llista en la qual ja hi ha quatre marques per sobre del bilió de dòlars: Google, Apple, Microsoft i Amazon. El valor conjunt de les 100 marques més valuoses del món arriba als 13,1 bilions de dòlars, un 22% més que l’any anterior.
El poder de la IA
La irrupció de la intel·ligència artificial queda reflectida en altres noms del rànquing. ChatGPT registra l’augment anual de valor de marca, amb una pujada del 285%, mentre que Claude debuta al Top 100 global al lloc 27.
La llista incorpora també noves entrades reconeixibles per al gran públic, com Uniqlo, Hilton, Stripe, Chipotle, Booking.com i DoorDash, mentre que Adidas figura entre les marques que tornen al Top 100.
Irrupció d’Àsia
L’informe remarca un altre canvi de fons: l’avenç d’Àsia. Ja hi ha 23 marques d’aquesta regió dins de la classificació global, amb pujades destacades de companyies com Alibaba, ICBC, Xiaomi, Tencent, Ping An i el Banc Agrícola de la Xina. Tencent, a més, torna al Top 10 per primera vegada des del 2023.
