Huella Positiva Huella Positiva

Iberdrola lidera la transició energètica i actua com a motor de la recuperació econòmica verda, la creació de llocs de treball i la transformació del teixit industrial

El canvi climàtic està marcant el full de ruta de moltes companyies que treballen seguint els objectius marcats a l'Agenda 2030. Estem vivint moments complicats per l'escenari econòmic que ha deixat la pandèmia. Ara més que mai, les companyies han de treballar per la recuperació socioeconòmica del país. En aquest sentit, empreses com Iberdrola, amb un compromís clar de continuar sumant en la lluita contra el canvi climàtic i en la descarbonització amb el desenvolupament de fonts d'energia renovables, xarxes i emmagatzematge, ha anunciat inversions de 60.000 milions d'euros fins al 2025 que tindran un impacte positiu en els llocs de treball.

I és que, gràcies als projectes en què es troba immersa l'energètica, contribueix al desenvolupament de les comunitats on opera, generant ocupació i reforçant l'economia. Val a dir que, des del començament de la pandèmia, Iberdrola ha fet adjudicacions a proveïdors que superen els 22.000 milions d'euros. Així mateix, amb la seva activitat contribueix al manteniment de 400.000 llocs de treball al món.

Impacte directe i indirecte en l’ocupació

Des del 2014, Navantia, empresa pública espanyola referent en el disseny i la construcció de vaixells militars i vaixells civils d'alta tecnologia, treballa amb Iberdrola Renovables en la fabricació de ‘jackets’ per al parc Wikinger (mar Bàltic, Alemanya). S'han fabricat 29 ‘jackets’ i 116 piles, així com els dos mòduls ‘topsides’ per a la subestació elèctrica. Això ha suposat un impacte en els llocs de treball de la gent de la zona que han arribat a tenir pics amb 800 treballadors contractats simultàniament. Això sense oblidar les empreses locals que hi treballen indirectament i que poden donar feina a més de 1.000 persones.

Però Navantia no són els únics proveïdors espanyols de l'energètica, Iberdrola també col·labora amb Windar, Ingeteam o Haizea Wind per a la construcció de components crítics dels seus parcs eòlics marins Wikinger (Alemanya) i East Anglia ONE (Regne Unit) i els que manté en desenvolupament, com és el cas de Saint Brieuc (França). Aquestes col·laboracions suposen una oportunitat per desenvolupar cadena de valor al país i situar la indústria espanyola com a referent internacional. Aquesta activitat implica gairebé totes les comunitats autònomes, cosa que contribueix així a la vertebració del territori i a la creació d'oportunitats industrials i d'innovació en un mercat en creixement, amb un component exportador alt.

Parc eòlic Iberdrola Siemens Gamesa.

Per exemple, aquesta activitat ha impulsat una base empresarial, que ha convertit Espanya en el cinquè país del món per nombre de fàbriques en la cadena de subministrament del sector eòlic marí. Carlos Pascual, director del programa Energía Verde, explica que “el 2010 vam començar a oferir aquest tipus de productes i ara, el 80% de les plataformes que sustenten molins a Europa són fabricades a Espanya”.

Col·laboracions amb altres proveïdors

A més de l'acord signat amb Navantia, recentment Siemens Gamesa i Iberdrola han signat contractes per al manteniment de prop de 2 GW en 69 parcs eòlics a Espanya i Portugal. Per això caldrà la feina d'uns 160 empleats tècnics. Aquests treballadors solen estar ubicats a les zones rurals on se situen aquests parcs, fet que suposa un gran suport a l'ocupació local.

Però l'energètica espanyola no només contribueix a l'ocupació local. Seguint la mateixa línia, Iberdrola ha adjudicat al Brasil una subestació d'alta tensió amb una inversió de més de 100 milions d'euros. Això amplia l'àrea d'actuació de la companyia i suposarà la creació de 1.700 llocs de treball directes i nombrosos llocs indirectes.

Subestació d’alta tensió al Brasil.

Un altre dels exemples és la filial d'Iberdrola Avangrid, que s'ha adjudicat a Massachusetts el subministrament d'energia elèctrica del futur parc Commonwealth Wind. El projecte de 1.232 megawatts, l’eòlic marí més gran de Nova Anglaterra fins ara, crearà l'equivalent a 11.000 llocs de treball a temps complet durant la vida del projecte i generarà energia suficient per abastir 750.000 llars.

Segons dades de l'Agència Internacional d'Energies Renovables i l'OIT, el sector de les energies verdes crearà 43 milions de llocs de treball l’any 2030 i Iberdrola treballa en aquesta línia. Això demostra, una vegada més, el potencial de les energies renovables per contribuir a la generació de llocs de treball, sense haver de deixar de banda la sostenibilitat mediambiental.