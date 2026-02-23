El noi nou

Rafa està buscant un lloc tranquil i amb bona connexió a internet per a estudiar, i ha trobat el lloc perfecte: Work Cafè Santander, un espai multifuncional i versàtil dissenyat per Banc Santander per a clients i no clients de l'entitat -amb connexió gratuïta a internet d'alta velocitat, sales de reunions, carregadors per al mòbil i un estupend cafè d'especialitat-.

Rafa ja té el lloc perfecte per a concentrar-se (o això creu ell). Però el que Rafa no sap és que coneixerà a Martín, Lola, Ernesto i Andrea. I quan cinc desconeguts comparteixen taula, el wifi vola, però el temps efectiu també. Sobretot, si en la seva taula se senti el “ninja de la publicitat”.

Café para Cinco és la sèrie audiovisual que s'ha estrenat en les webs de Premsa Ibèrica de la mà de Banc Santander per a demostrar que aprendre, connectar i evolucionar no té per què ser avorrit. Amb Arturo Valls com a protagonista, la sèrie presenta en clau d'humor conceptes de l'entorn empresarial, camins per a muntar una startup, la irrupció de la IA en les nostres vides o la importància de continuar aprenent per a millorar la teva ocupabilitat. Entre cafès, riures, segones oportunitats i plans de futur, les vides de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea i Lola s'entrellacen en Work Café Santander.

L'objectiu de Café per a Cinco és acostar al gran públic la importància d'adaptar-se al canvi, de connectar amb altres persones, de mantenir la curiositat i de confiar en la formació a qualsevol edat com a eina per a no quedar-se enrere. Tot des d'una perspectiva real i situacions del dia a dia que podria viure qualsevol de nosaltres.

