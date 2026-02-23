El becari
Rafa no té escapatòria, Martín li ha seleccionat com a becari per al seu programa d'ocupabilitat. Segons ell, una plataforma similar a el portal de Universia, que connecta a estudiants i graduats amb empreses, però creada per ell mateix.
Clar que, ja li agradaria a Martín que “el seu programa” se semblés a Universia: una plataforma oberta i gratuïta que permet a estudiants i graduats amb fins a tres anys d'experiència impulsar la seva carrera accedint a ofertes d'ocupació i pràctiques professionals. I, a més, des de qualsevol lloc del món o des de qualsevol Work Cafè Santander.
Les intencions de Martín són bones, però la seva beca…millor que descobreixis per tu mateix com acaba aquesta experiència.