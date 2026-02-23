La coach

Quan Lola va decidir donar un gir a la seva vida professional, es va formar com coach gràcies a un curs que va trobar a Santander Open Academy, una plataforma global d'aprenentatge gratuït a la qual pot accedir qualsevol persona per a millorar les seves competències professionals i les seves habilitats per a impulsar la seva ocupabilitat. Lola ha finalitzat un curs sobre habilitats toves i està desitjant posar en pràctica els seus coneixements amb algun dels seus nous amics en el Work Cafè Santander.

Andrea serà el seu conillet d'índies i entre cafès, anàlisis DAFO, simulacions de venda i consells pràctics, l'experiència acabarà de forma molt diferent del que promet. Descobrirà Andrea quina és la seva veritable fortalesa o feblesa?

Café para Cinco és la sèrie audiovisual que s'ha estrenat en les webs de Premsa Ibèrica de la mà de Banc Santander per a demostrar que aprendre, connectar i evolucionar no té per què ser avorrit. Amb Arturo Valls com a protagonista, la sèrie presenta en clau d'humor conceptes de l'entorn empresarial, camins per a muntar una startup, la irrupció de la IA en les nostres vides o la importància de continuar aprenent per a millorar la teva ocupabilitat. Entre cafès, riures, segones oportunitats i plans de futur, les vides de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea i Lola s'entrellacen en Work Café Santander.

L'objectiu de Café per a Cinco és acostar al gran públic la importància d'adaptar-se al canvi, de connectar amb altres persones, de mantenir la curiositat i de confiar en la formació a qualsevol edat com a eina per a no quedar-se enrere. Tot des d'una perspectiva real i situacions del dia a dia que podria viure qualsevol de nosaltres.

El becari

La IA