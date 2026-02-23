La coach
Quan Lola va decidir donar un gir a la seva vida professional, es va formar com coach gràcies a un curs que va trobar a Santander Open Academy, una plataforma global d'aprenentatge gratuït a la qual pot accedir qualsevol persona per a millorar les seves competències professionals i les seves habilitats per a impulsar la seva ocupabilitat. Lola ha finalitzat un curs sobre habilitats toves i està desitjant posar en pràctica els seus coneixements amb algun dels seus nous amics en el Work Cafè Santander.
Andrea serà el seu conillet d'índies i entre cafès, anàlisis DAFO, simulacions de venda i consells pràctics, l'experiència acabarà de forma molt diferent del que promet. Descobrirà Andrea quina és la seva veritable fortalesa o feblesa?