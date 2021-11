El campus que em va obrir les portes a la programació

He assistit a l'Open Day de 42 Madrid per conèixer en primera persona aquest campus gratuït amb una metodologia disruptiva, sense llibres ni professors i on em podria convertir en programadora sense tenir coneixements previs

Com a redactora que soc, us podeu imaginar que vinc del món de les lletres. Em moc en l'entorn digital així que entenc el bàsic de html, cms i sé que hi ha diferents llenguatges de programació com JavaScript o Python. Poc més. Quan em van convidar a l'Open Day de 42, un taller de programació per a no programadors on introduir-te al món del codi, estava entre emocionada i espantada. Com puc “programar” si soc de lletres? Però la metodologia de 42 és innovadora, disruptiva i situa els estudiants com a protagonistes del seu propi aprenentatge basat en el ‘peer to peer’ (d'igual a igual) i la gamificació.

Vaig anar a les 16.00 hores al Districte de Telefónica a Madrid. Entre els meus companys de l'Open Day hi havia persones de totes les edats i professions. Ens van explicar que el projecte va néixer el 2013, quan un empresari es va adonar que no trobava talent digital per a la seva empresa. Aleshores va decidir invertir en un projecte que ajudaria a la transformació de la societat a través de l'educació i l'ocupabilitat. A Espanya va arribar el 2019 de la mà de Fundació Telefónica a Madrid i també és a Urduliz (Biscaia) i Barcelona, i al gener s'obre el primer campus a Màlaga.

Com a curiositat, el seu nom fa referència a un concepte procedent de la saga de llibres de Douglas Adams ‘Guia galàctica per a autoestopistes’. Per al sentit de la vida, l'univers i tota la resta: la resposta és 42. Justament, aquest nombre cobra més rellevància entre la comunitat de programadors ja que 42 és 101010 en binari i el caràcter número 42 en ASCII és l'asterisc, que es considera un comodí. Tota una picada d'ullet al que es ve a aprendre aquí.

Perquè coneguéssim què és 42 en primera persona, Jaime i Pablo, estudiants de 42, ens van explicar la seva pròpia experiència. “Al principi quan arribes no entens res, però després t'adones que has après molt. No tens professor a qui preguntar, només els teus companys que potser estan més perduts que tu”, ens explica Pablo. Abans que t’admetin has de passar per un període conegut com la piscina. Són 26 dies presencials al campus programat en què has de donar el millor de tu mateix. Sobre això, Jaime ens va donar la clau de42 i és que “competeixes amb tu mateix mentre ajudes els altres a enriquir l'entorn”. I és que, a 42, avances de la mà dels teus companys. No hi ha places limitades, de manera que la piscina és un període en què no competeixes contra els teus companys. Qualsevol persona interessada en la programació, independentment dels seus coneixements, pot provar el model transgressor de 42 que ofereix formació en oportunitats laborals com ara ciberseguretat, big data, intel·ligència artificial, blockchain o IoT. Els estudiants hi solen estar una mitjana de 3 anys i surten preparats per al mercat laboral. Aquest mètode garanteix el 100% d'ocupabilitat i els que el cursen obtenen una mitjana de vuit ofertes de feina per estudiant durant el temps que estan en el programa. La metodologia aconsegueix que les persones que surten d’aquí sàpiguen relacionar-se, fer equip i optimitzar el temps. Hi ha dos lemes a 42: ‘up to you’ (depèn de tu mateix) i “aprendre a aprendre”, una nova manera d'experimentar la vida.