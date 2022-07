Sempre a punt per enamorar-se de Pals

Pals és considerat Bé Cultural d’Interès Nacional i quan es visita aquest harmònic conjunt històric, un en comprèn el motiu a l’instant. Arcs per als quals s’ha aturat el temps, romàntics racons empedrats, muralles i torres que ens porten a l’època medieval i a les seves llegendes.

Pals ja existia abans de l’any 1000 i durant segles va ser una de les viles més pròsperes del Mediterrani, amb un port privilegiat a la badia de Pals. Aquest passat senyorial es respira en cadascun dels palauets i portades que encara es conserven dins i fora de les muralles. Perquè Pals és també un conjunt de masies fortificades i monumentals que es dispersen al voltant del poble.

La seva torre de l’homenatge o torre de les hores és l’únic que queda de l’antic castell de Pals, demolit al segle XV. Però tot el poble destil·la aquest aire romàntic i antic, que convida a fotografiar cada racó.

El turisme actiu té en Pals un paradís amb el golf i els esports de vela. Per conèixer la zona, plana i amb un bonic paisatge, és recomanable fer servir una bici i contemplar entre els seus arrossars les vistes espectaculars fins a arribar a les seves platges, molt apreciades ja que són inusualment obertes i arenoses. La gastronomia és un altre dels seus punts forts, amb una restauració per als paladars més exigents i en què l’arròs és un dels must de la visita.