Viatge a l’origen de Catalunya: el Ripollès Poques comarques concentren tant atractiu al seu territori. Les immenses muntanyes del Pirineu, amb les rutes i esports d’aventura, juntament amb monestirs i esglésies testimoni de glòries passades: plans per a tots els perfils i butxaques. Viatjar al Ripollès és sinònim de naturalesa, cultura i gastronomia de proximitat i de qualitat. Llegir article

Mascotes a primera línia de mar Al llarg del litoral, la província de Barcelona recull una àmplia oferta de platges on els gossos són benvinguts entre els banyistes Llegir article

Visita al parc astronòmic del Montsec Les nits d’estiu, quan el sol ha deixat d’escalfar fort i les presses desapareixen, són el moment ideal per estirar-se a l’aire lliure i observar l’espectacle que ofereix el cel nocturn. Llegir article

Una escapada al Cap de Creus El parc natural ofereix maravilloses vistes, platges úniques i un extens patrimoni arquitectònic amb icones com St. Pere de Rodes Llegir article

El destí més cobejat Bienvenidos, de nuevo, a la Catalunya turística. Aquest mes de juny ja ha recuperat les xifres a les quals estàvem acostumats abans de la debacle de la Covid-19. Hi han ajudat, per descomptat, esdeveniments com el Primavera Sound i les seves dues setmanes de concerts, les fires i congressos que tornen a captar viatgers i el retorn del tan esperat turisme internacional –encara que haurem de seguir esperant el visitant asiàtic–. I és que Catalunya atrau per molts motius. Llegir article

Propuestes culturals En aquesta època de l’any tot convida a sortir i compartir noves experiències. En proposem algunes de tan originals com cantar al sol, vincular vins amb literatura o regalar-se un antic banquet egipci. Llegir article

Recinte Modernista de Sant Pau El recinte hospitalari està configurat com un conjunt arquitectònic format per 12 pavellons envoltats d’espais verds i connectats per un quilòmetre de galeries subterrànies. Llegir article

Descobrir la comarca de l'Anoia Màgia medieval i naturaleza pura. En una escapada a l’Anoia un ha de camnar pels carrers i perdre’s per pobles com la Llacuna, amb els seus vestigis medievals, o pujar fins al castell de Vilademàger, a la seva rodalia. També mereix una visita la llegendària Sant Martí de Tous, també amb carrers empedrats i el castell de la Roqueta. No en va aquí se celebra el primer cap de setmana de juliol el Festival de Llegendes de Catalunya. En l’entorn verd que l’envolta es pot anar d’excursió fins al salt d’aigua de la Fou. Llegir article

Aigua i sorra en perfecta harmonia Entretancar els ulls, respirar, i deixar que el riu i el seu magnífic entorn entri per tots els sentits. Perquè encara queden llocs capaços de sorprendre el viatger. El recorregut final del riu Ebre i el seu delta, amb l’enorme riquesa paisatgística que li confereixen, són els trets distintius d’aquest territori. Llegir article

Lleida: l’espai natural on es viu l’aventura Hi ha un lloc on el viatger té l’oportunitat de viure la naturalesa en estat pur, caminar per senders desconeguts i iniciar experiències mai abans viscudes, Lleida. Llegir article